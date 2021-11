Stiri pe aceeasi tema

- O comuna din Alba, locul 3 pe țara la rata de infectare cu Covid-19: Incidența de 22,46 la mia de locuitori O comuna din Alba, locul 3 pe țara la rata de infectare cu Covid-19: Incidența de 22,46 la mia de locuitori Comuna Mogoș din Județul Alba este pe locul al treilea pe țara la rata de infectare…

- Otopeni ramane orașul cu rata de infectare cea mai mare, de 17,02 la mia de locuitori. In total sunt aproape 300 de orașe și municipii cu incidența peste 3 la mie. Localitatea cu incidența cea mai mare este comuna Saceni, județul Teleorman. Lista orașelor și comunelor, dupa incidența! (.pdf)…

- 294 de orașe și municipii din tara au incidenta cazurilor de COVID-19 mai mare sau egala cu 3 la mia de locuitori, potrivit datelor anunțate astazi, 4 noiembrie 2021, de Grupul de Comunicare Strategica. Cea mai ridicata rata de infectare este inregistrata in comuna Saceni, județul Teleorman: 29,89.…

- The incidence of COVID-19 cases cumulated at 14 days is greater than or equal to 6 per thousand inhabitants in 198 cities, down from the previous day, the Strategic Communication Group (GCS) reported on Thursday, Agerpres informs. According to GCS, the incidence is over 10 per thousand inhabitants…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 cumulata la 14 zile este mai mare sau egala cu sase la mia de locuitori in 201 orase, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, incidenta este peste 10 la mie in 74 de orase. Orasele cu cea mai mare incidenta sunt: Otopeni (Ilfov) – 21,21Popesti-Leordeni…

- Incidența cazurilor de Covid a depașit miercuri 20 la mie in 13 localitați din țara: 3 orașe și 10 comune. Potrivit datelor prezentate de GCS, toate cele trei orașe in care incidența este de peste 20 la mie sunt din județul Ilfov: 1 Otopeni-20,48 2 Popești-Leordeni-20,41 3 Bragadiru-20,29. De asemenea,…

- Incidenta cazurilor de COVID, cumulata la 14 zile, este mai mare sau egala cu 6 la mia de locuitori in 62 de orase si 294 de comune, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. Dintre cele 62 de orase cea mai mare incidenta se inregistreaza in: * Bragadiru (Ilfov) – 14,6* Voluntari (Ilfov) –…

- Autoritațile au confirmat joi 4.441 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus - in creștere de la cele 4.004 de ieri - dupa efectuarea a 43.396 de teste. In ultimele 24 de ore au murit 71 de persoane, in vreme ce la ATI, numarul pacienților internați a crescut cu 45 la 741. 12 dintre pacienții…