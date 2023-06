Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea, primul monarh britanic care vine in Romania, a ajuns la Valea Zalanului, acolo unde a fost intampinat de localnici și copii... The post Regele Charles al III-lea a ajuns la Valea Zalanului, catunul cu 120 de locuitori din Covasna appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Un sat din Romania este pe cale de dispariție. In aceasta zona, despere care vorbim, exista doar 15 locuitori, dintre care cel mai tanar are varsta de 53 de ani. Despre ce loc din țara noastra vorbim.

- Lucrarile la Acumularea Mihaileni din Hunedoara, in care statul roman a investit aproape 150 de milioane de lei, sunt blocate de un an. Autoritațile au fost chemate in judecata de localnici, iar o organizație de mediu a oprit, in instanța, continuarea investiției.

- Ministerul Dezvoltarii va demara, luni, 10 aprilie, la ora 10:00, a doua runda de depunere a cererilor de finantare pentru proiectele de constructie si modernizare a retelelor de apa si canalizare, finantate prin Programul national de investitii ”Anghel Saligny”. „Aceasta runda va fi deschisa exclusiv…

- Poliția Florești se confrunta cu o criza majora de personal, pe fondul creșterii populației. Cea mai mare comuna din Romania, cu aproximativ 80.000 de locuitori, are doar 25 de polițiști. O parte din ei nu fac munca de strada, iar infracționalitatea este in creștere. Lucrurile se schimba, anunța ministrul…

- Un sat-fantoma se dezvaluie calatorilor la capatul unor drumuri aproape neumblate prin padurile din Munții Poiana Rusca. Locul cu zeci de case parasite din Hunedoara a fost lasat in stapanirea animalelor salbatice.

- Un nou cutremur s-a prodis luni dupa-amiaza in Oltenia. Seismul a avut o magnitudine de 4,9 grade, conform INFP. Cutremurul a avut loc la ora 16.02, la adancimea de doar 15 km. Cutremurul s-a produs la 16 km NV de Targu Jiu, 66 km NE de Drobeta-Turnu Severin, 70 km S de Hunedoara, 84 km S de Deva, 97…

- Județele din Romania se confrunta cu un deficit in sectorul farmaceutic. Daca in Cluj și alte mari centre ale țarii sunt cei mai mulți specialiști raportat la numarul de persoane, in alte 15 județe exista 1 la 1.500 de locuitori.