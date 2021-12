Comuna din România care nu are cimitir. Incredibil unde sunt îngropați morții Cimitirul este esențial intr-o comunitate pentru ca persoanele care au ramas in urma sa aiba unde sa ii planga pe cei dragi, care și-au incheiat socotelile lumești. Cu toate acestea, intr-o comuna din Romania nu exista acest loc destinat odihnei veșnice. In ce comuna din Romania nu exista cimitir Mulți romani se duc in fiecare […] The post Comuna din Romania care nu are cimitir. Incredibil unde sunt ingropați morții appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Statele Unite sunt angajate sa lucreze impreuna pentru a avansa in indeplinirea criteriilor de admitere a Romaniei in Programul Visa Waiver, se arata in Declarația comuna privind cea de-a Șaptea...

- Locuitorii din cea mai smart comuna din Romania, Ciugud, din județul Alba, au participat, sambata, la un maraton inedit de vaccinare, „Șezatoare pentru vaccinare”. In cadrul evenimentului, au fost...

- Medicul și deputatul PSD Alexandru Rafila a vorbit despre numarul mare de decese cauzate de COVID-19, dar si de cresterea numarului de infectari din ultimele zile. „Suntem intr-o perioada cand...

- „Suntem intr-o perioada cand numarul de cazuri se stabilizeaza, insa ceea ce nu se va stabiliza in perioada urmatoare va fi numarul de decese, pentru ca intre un numar de cazuri crescut, pe care il avem de aproximativ o saptamana, și varful numarului de decese, exista un anumit decalaj de 2-3 saptamani. Eu…

- O femeie din Romania a avut probleme din cauza Covid-ului, chiar si dupa ce a stat 14 zile in izolare si s-a videcat. Ea s-a intors la serviciu, dar tusea in continuare, ca un simptom de dupa boala. Seful ei s-a enervat insa. I-a cerut sa nu mai tuseasca si sa faca un nou test […] The post O romanca…

- Teoriile conspirației și campaniile anti-vaccinare de pe rețelele de socializare au convins peste 99% din locuitorii unei comune sa NU se vaccineze. Din cei peste 8.000 de locuitori din comuna Barbulești, județul Ialomița, doar 32 s-au imunizat. Ce i-a incurajat pe aceștia din urma sa nu ia in seama…

- In Europa trebuie adoptata o "abordare comuna" pentru a tempera cresterea preturilor energiei, susțin Franta, Grecia, Republica Ceha, Spania si Romania, in contextul in care tarifele au crescut puternic in ultimele luni.

- Gigantul Lidl vrea ca și in 2021 sa-și continue planurile de deschidere de noi magazine in Romania. Cel mai recent proiect, insa, se lovește de reticența locuitorilor unei comune din Romania. Locuitorii din comuna Bran sunt deciși sa incurce planurile de construire a unui nou magazin Lidl in localitate.…