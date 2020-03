Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis va propune Ministerului de Interne intrarea in carantina a localitatii Sacosu Turcesc, unde au fost confirmate cinci cazuri de coronavirus, iar o persoana a decedat. Primaria de aici a fost inchisa, iar personalul a fost trimis in autoizolare la domiciliu,…

- Numarul morților provocat de COVID - 19 in Romania a ajuns la 37. Ultimii trei romani decedați sunt din județul Ialomița. Este vorba despre trei barbați cu varste cuprinse intre 39 și 77 de ani. Conform Grupului de Comunicare Strategica , niciunul dintre pacienți nu a avut istoric de calatorie și nici…

- In Maramures, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au efectuat 130 de misiuni, in sistem integrat, pentru mentinerea ordinii publice la unitatile spitalicesti, depistarea persoanelor care se sustrag masurilor stabilite de izolare la domiciliu, fluidizarea circulatiei rutiere si…

- In contextul riscului de raspandire a infecției cu Coronavirus – COVID19 și adoptarea masurilor de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul țarii noastre, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit in ședința extraordinara și a decis interzicerea…

- Pana astazi, 8 martie, la nivel național au fost confirmate 13 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Dintre cei 13 cetațeni care au contactat virusul, 4 sunt declarați vindecați și au fost externați. Starea…

- Mii de morți in China, zeci de mii de persoane diagnosticate cu noul coronavirus, insa niciun copil. Virusul care face ravagii și in Europa, respectiv in nordul Italiei, acolo unde au survenit deja cinci decese, afecteaza in special oameni de varsta a doua și a treia. Niciun minor sub noua ani nu ar…

- Timișul este un loc unde vin multe persoane din Italia, județ aflat in apropierea graniței cu Vestul Europei. Se pregatesc spații pentru a gazdui persoanele care vin din zona focarelor de infecție din Italia, pentru a fi introduse in carantina, in Timiș. La Instituția Prefectului Timiș s-a inbtrunit…

- Ministrul Sanatații Victor Costache a anunțat ca 15 romani, turiști și angajați pe vasul de croaziera Diamond Princess, vor fi aduși in Romania unde vor fi ținuți in carantina, in spații special amenajate, relateaza HotNews. Nu este insa vorba despre cei doi romani infectați deja cu virusul, care sunt…