Comună din Argeş testează localnicii pe banii primăriei Sute de oameni din comuna Corbi, judetul Arges, sunt testati, sambata, pentru a verifica daca sunt infectati cu coronavirus. Actiunea se face pe banii primariei, iar testarea se face cu medici voluntari, transmite Antena3. Update: Toate testele efectuate au avut rezultat negativ. Testarea se face inainte ca mai multi voluntari sa ajunga in acel loc […] The post Comuna din Arges testeaza localnicii pe banii primariei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

