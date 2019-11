Modernizarile au continuat și in 2019 in comuna valceana Daești. Localitatea aflata in vecinatatea Ramnicului are deja condiții de oraș și mulți oameni aleg sa iși construiasca aici gospodarii. Proiecte importante realizate de administrația locala Administrația comunei Daești este una dintre cele mai eficiente și organizate din mediul rural. Proiecte bine alcatuite au adus bani mulți in infrastructura locala.In Daești au fost finalizate numeroase investiții care au venit ca implementarea a 25 de proiecte ce au modernizat infrastructura și sediile instituțiilor locale. In Daești se va construi…