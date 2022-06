Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 3 iulie, incepand cu ora 13.00, la Sala Sporturilor din satul sucevean Braiești, comuna Cornu Luncii, se va desfașura cea de-a VI-a ediție a Festivalului Produselor Tradiționale. Primarul Gheorghe Fron a transmis ca evenimentul include și o expoziție de produse tradiționale ale gospodarilor…

- Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (EBU) a comunicat, joi, ca isi mentin hotararea conform careia Ucraina nu poate gazdui urmatoarea editie Eurovision, in situatia in care autoritatile ucrainene au solicitat schimbarea deciziei ca urmatoarea editie a concursului muzical sa aiba loc in alta tara,…

- Cetatea Oradea va gazdui, in perioada 30 iunie - 3 iulie, o noua editie a Festivalului Medieval, unul dintre cele mai mari din Europa, cu obiceiuri si traditii, cavaleri, mesteri, osteni, domnite, menestreli si imblanzitori de foc si, in premiera nationala, cu Campionatul European de Full Contact…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, luni, la cea de a saptea editie a Summitului Initiativei celor Trei Mari (I3M) si la a patra editie a Forumului de Afaceri I3M, organizate de Letonia, la Riga.

- In perioada 4-15 iulie, la Muzeul Satului Bucovinean din Suceava, se va derula cea de-a XXV-a ediție a proiectului educațional „Micii meșteșugari”. De luni pana vineri, in intervalul orar 10.00-14.00, vor funcționa patru ateliere: de incondeiere a oualor, de modelare a lutului, de cusaturi și de pictura…

- Joi, 9 iunie, incepind cu ora 11.00, Sala de Arta „Elena Greculesi” a Bibliotecii „I.G.Sbiera” din Suceava va gazdui cea de-a XVII-a ediție a Salonului Literaturii Romane din Bucovina. Managerul Bibliotecii, Gabriel Carabuș, a transmis ca la actuala ediție va avea loc o dezbatere centrata pe tema: „Traducerea…

- Naționala Moldovei de fotbal pe plaja va efectua in perioada 3-10 mai un cantonament de pregatire in orașul Antalya, Turcia, avand programate doua meciuri de verificare, cu naționala Turciei, pe 7 și 8 mai, informeaza Noi.md cu referire la moldfootball.com. Pentru acest stagiu antrenorul Ruslan Pernai…

- La școlile din satele Baișești și Braiești aparținand comunei Cornu Luncii vor fi implementate doua proiecte cu fonduri europene pentru creșterea eficienței energetice. Potrivit primarului Gheorghe Fron, fondurile sunt atrase prin Programul Național de Redresare și Reziliența și insumeaza aproximativ…