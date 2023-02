Consiliul Județean Cluj a emis autorizația de construire pentru extinderea rețelei de apa potabila in localitațile Buza și Rotunda, astfel incat toți locuitorii comunei Buza sa beneficieze de acest serviciu. In prezent, localitatea Buza dispune de o rețea de distribuție, ce urmeaza sa fie pusa in funcțiune, și care asigura alimentarea cu apa pentru cca. jumatate din locuitorii ei. In ceea ce privește satul Rotunda, acesta nu dispune de apa potabila furnizata in sistem centralizat. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Odata cu finalizarea acestei investiții, toți locuitorii comunei…