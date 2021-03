Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mica comuna din judetul Alba, Ceru Bacainti, inregistreaza, cu un singur caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile, o incidenta de 3,66 la mie, motiv pentru care, incepand de miercuri, au fost instituite o serie de masuri pentru diminuarea impactului riscului, cum ar fi interzicerea…

- 2.096 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a informat, luni, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Grupul de Comunicare Strategica (GCS) transmite ca 8.334 de persoane cu COVID-19 sunt internate, luni, in unitatile sanitare de profil, dintre…

- „PERFORMANȚA” pentru o comuna din Alba. Incidența de infectare de 7,09, la doar doua cazuri confirmate Ceru-Bacainți, comuna din județul Alba cu o populație de doar 282 de locuitori, a reușit „performanța” de a avea o incidența de 7,09 cazuri active la o mie de locuitori, cu doar doua persoane confirmate…

- Incidenta cumulata in ultimele doua saptamani a cazurilor de COVID-19 in comuna Vadastra din judetul Olt a ajuns, luni, la 14,34 la mia de locuitori, dupa ce au fost confirmate noi cazuri de imbolnavire in localitate, potrivit datelor afisate pe site-ul Directiei de Sanatate Publica (DSP). Purtatorul…

- Ziarul Unirea DOCUMENT| Abrud și Campeni intra in scenariul GALBEN. Incidența de infectare a ajuns intre 1,5 și 3 cazuri active/1000 de locuitori Localitațile Abrud și Campeni vor fi incadrate in scenariul galben de combatere a pandemiei, din cauza incidenței de infectare intre 1,5 și 3 cazuri la o…

- Singura comuna cu o rata de infectare peste 10 la mie, din județul Cluj, este Feleacu. Conform raportarilor de astazi, rata de infectare de acolo este de 10,32 cazuri COVID-19 la mia de locuitori. Deși a ieșit din carantina cu puțin timp…