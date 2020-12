Stiri pe aceeasi tema

- Masura de carantinare se prelungeste pentru o perioada de 7 zile, incepand de sambata, ora 22,00, in localitatile Corbeanca, Dobroesti, Mogosoaia, Otopeni si Popesti-Leordeni din judetul Ilfov.Potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov, deciziile survin urmare a ordinelor emise in acest sens de seful…

- Carantina pentru localitatile Bragadiru si Chiajna a fost prelungita cu sapte zile, potrivit Institutiei Prefectului - Judetul Ilfov. "In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta emisa la propunerea Directiei de Sanatate Publica a judetului Ilfov, tinand…

- Autoritatile locale din Baia Mare au propus prelungirea carantinei in oras, dupa ce Institutul National de Sanatate Publica a avizat prelungirea carantinei cu sapte zile. Decizia urmeaza sa fie aprobata prin ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.Comitetul Judetean pentru…

- "In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, emisa la propunerea Directiei de Sanatate Publica a judetului Timis, tinand cont de evaluarea epidemiologica avizata de catre Institutul National de Sanatate Publica, seful Departamentului pentru Situatii de…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud a demarat procedurile pentru instituirea carantinei asupra municipiului Bistrița, dupa ce incidența cazurilor de COVID-19 din ultimele 14 zile a ajuns la 9,83 la mia de locuitori. ”In cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de…

- Comuna Ciorogarla va intra in carantina pentru urmatoarele 14 zile, a anunțat Prefectura Ilfov. Masura a fost luata dupa ce rata de incidența din ultimele 14 zile a ajuns la aproape 8 la mia de locuitori. „Incepand cu data de 13.11.2020, ora 20,00, pentru comuna Ciorogarla a fost instituita carantina…

- Potrivit Comunicatului de presa Nr. 296 din 07.11.2020, al Prefecturii Constanta, Orasul Ovidiu intra in carantina pentru urmatoarele 14 zile.aIncepand din aceasta seara, de la ora 20:00, orasul Ovidiu intra in carantina, in urma unui ordin semnat de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…