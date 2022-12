Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nu știe ce s-a aprobat in ședința Executivului din urma cu doar o zi. A fost surprins cand a aflat ca orașul Caracal a devenit stațiune turistica de interes local, deși decizia a fost luata de Guvernul lui, in ședința pe care el a condus-o ieri.

- Incepand de miercuri, 28 decembrie, comuna mureșeana Deda este stațiune turistica de interes local, a anunțat, in aceeași zi, deputatul social-democrat Dumitrița Gliga. "Romania are, in urma Hotararii de Guvern adoptata astazi, 35 de noi stațiuni turistice de interes local, una dintre acestea fiind…

- Comuna Runcu, din județul Gorj, a fost declarata stațiune turistica de interes local. In acest sens a fost adoptata ieri o hotarare de guvern. Runcu este cea mai intinsa comuna a județului Gorj. Are pe teritoriu paduri, zona montana, mai multe rauri folosite pentru alimentarea cu apa a municipiului…

- Romania are 35 de noi statiuni turistice de interes local, atestarea acestora urmand sa creeze un impact pozitiv prin cresterea circulatiei turistice si, totodata, a cifrei de afaceri a investitorilor din domeniu, informeaza miercuri Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT).

- ”In aceasta perioada sau pana la epuizarea bugetului alocat sesiunii de finantare, solicitantii pot depune cererile de finantare, impreuna cu documentatia aferenta, in aplicatia informatica prin intermediul conturilor de utilizator create”, a transmis, vineri, AFM. Solicitantii eligibili in cadrul…

- Locuitorii comunei Barcani, și nu numai, sunt așteptați astazi, 16 decembrie, intre orele 12.00-17.00, la un „Targ de Craciun” organizat in sala de sport a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” din localitate, ce are drept scop strangerea de fonduri pentru reamenajarea curții școlii. Invitația de participare…

- Județul Argeș are doar doua stațiuni turistice, una de interes local, Albestii de Muscel (Bughea de Sus), iar alta de interes national, Dambovicioara, aceasta din urma primind recunoașterea in anul 2018. Iar acum și comuna Rucar tinde catre titulatura care sa o impuna in țara, primul pas fiind deja…

- O baza Salvamont si un centru de formare si promovare turistica vor fi amenajate in zona Balvanyos, in locul unei cladiri ce urmeaza a fi demolata. Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Tamas Sandor, a declarat, joi, ca imobilul, aflat in localitatea Bixad, a fost folosit pe vremuri de drumari…