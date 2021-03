Constantin Golduț este de cateva luni primarul comunei Balș din județul Iași. Comunitatea de aici nu depașește cateva mii și a fost mult timp intr-un con de umbra. In momentul in care a preluat mandatul, Constantin Golduț a gasit un loc unde oamenii nu mai au incredere in autoritați și multe segmente care au fost lasate de izbeliște. – Oamenii v-au ales cu speranța de aduce o schimbare in comuna Balș dar inainte de a ne spune care sunt proiecte de dezvoltare pe care le doriți sa le implementați, am dori sa aflam de la dumneavoastra, in ce situație se afla in acest moment comuna? Constantin Golduț:…