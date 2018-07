Tragedia din comuna Balești, județul Gorj, nu este singura care a avut loc in aceasta comuna! Dupa ce o polițista in varsta de 33 de ani și-a impușcat bebelușul și mama, apoi s-a sinucis, localnicii au inceput sa vorbeasca despre blestemul care pare sa se fi abatut asupra comunei lor. Comuna Balești este situata la […] The post Comuna Balești, in care o polițista și-a ucis bebelușul și mama, pare blestemata! Tragedia e doar una dintre multe intamplari sangeroase care au avut loc acolo appeared first on Cancan.ro .