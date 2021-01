Comuna Abetone, acoperită de un strat de doi metri de zăpadă In stațiunea montana Abetone din Italia a cazut un strat gros de doi metri de zapada. Localnicii au ieșit afara pentru a curața mașinile și caile de acces inzapezite. Și serviciile de urgența inlatura zapada de pe drumuri. Autoritațile locale au indemnat toți vizitatorii sa amane calatoriile neurgente in zona, astfel incat serviciile de urgența sa poata curața caile și sa asigure revenirea la normalitate. Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Aboneaza-te la canalul nostru din Telegram >>>

