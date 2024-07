Stiri pe aceeasi tema

- SCHIMBARE… Mulți dintre proprietarii de mașini din județul Vaslui nu iși vand autoturismele și din cauza procedurilor extrem de dificile pe care trebuie sa le urmeze. Incepand de anul viitor, aceștia nu vor mai fi nevoiți sa faca drumuri intre ghișee, ci vor rezolva toate documentele dintr-o singura…

- SUCCES… Comstar Vaslui a debutat cu o victorie in faza regionala a Cupei Romaniei la fotbal. Echipa pregatita de Botez și Grigore a invins, pe teren propriu, pe Viitorul Liteni (Suceava), cu 4-2 (3-1), in etapa a doua din faza grupelor. Golurile echipei vasluiene au fost reușite de Ciprian Petruț (2),…

- LA START… Comstar Vaslui reprezinta județul in faza regionala a Cupei Romaniei la fotbal. In prima etapa, fotbaliștii vasluieni au stat, iar CSM Pașcani s-a impus pe terenul celor de la Viitorul Liteni (Suceava), scor 4-2. In etapa a doua din faza grupelor, Comstar Vaslui va juca, pe teren propriu,…

- CUPA… Comstar Vaslui, caștigatoarea fazei județene a Cupei Romaniei, și-a aflat adversarele din faza regionala. Formația pregatita de Costinel Botez și Catalin Grigore a fost repartizata in grupa 1 din Regiunea 1, unde va infrunta Viitorul Liteni (Suceava) și CSM Pașcani (Iași). Prima etapa din faza…

- TALENTAT… Ionuț Codreanu, atacantul echipei Sporting Banca, este cel mai bun marcator din Liga 4 Vaslui, sezonul 2023-2024. Cu tehnica și execuțiile sale, “Jambiera”, așa cum il alinta prietenii și colegii, a impresionat inca de la primele meciuri, iar acum este golgheterul campionatului, cu 30 de goluri…

- IN TOP… FC Vaslui a fost pentru cațiva ani una dintre cele mai puternice echipe de fotbal din Romania. Chiar daca nu a avut o istorie bogata, echipa patronata de Adrian Porumboiu a fost una dintre protagonistele Ligii 1, fiind timp de trei ani la rand pe podium: 2009-2010, 2010-2011 și 2011-2012. Roberto…

- SUCCES… Sporting Juniorul Vaslui a obținut o victorie extrem de importanta cu Victoria Muntenii de Jos in lupta pentru evitarea retrogradarii directe din Liga 4. Vasluienii s-au impus cu 5-2 (1-0), in deplasare, și au facut schimb de locuri cu Victoria. Intr-un meci disputat in devansul etapei a 19-a…

- CAMPIONI… Comstar Vaslui a caștigat in premiera titlul de campioana județeana, dupa ce a invins-o pe Sporting Banca, scor 5-1 (2-1), in etapa a 18-a a Ligii 4. Deși mai sunt patru etape de disputat, Comstar este matematic campioana. Echipa antrenata de cuplul Costinel Botez – Catalin Grigore a dominat…