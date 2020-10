Computerele şi ideologia Dupa ce practic a confiscat aproape integral zona de „Humanoide" (stiinte sociale, istorie, arte etc.), campionii falangei progresiste ataca de ceva vreme si zona stiintelor exacte. In opinia lor, tot ceea se petrece in spatiul academic trebuie privit acum prin prisma ideologica, neomarxista, in sensul in care adevarul obiectiv nu exista, el este viciat de prejudecati si privilegii rasiale, sexuale sau de alta natura. „Asa ceva nu se va putea int&a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

