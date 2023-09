Stiri pe aceeasi tema

- 4 din 10 dintre pacienti diagnosticați cu cancer pulmonar au varste cuprinse intre 45 și 65 de ani, un segment de populație activa, iar 3 din 4 pacienți cu cancer pulmonar sunt depistați in stadii avansate ale bolii. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), Spitalul Clinic de Boli Infecțioase…

- CARAS-SEVERIN – In cadrul proiectului „Dincolo de nori“, derulat de Asociatia Comanderia Eugeniu de Savoya din Timisoara, a avut loc cea de-a 28 expeditie. S-au dus alimente, haine, s-au trait clipe unice. Povestea continua… Despre Inelet, Dobraia si acele locuri in care daca intinzi mana in sus ai…

- Centrul de Arși de la Timișoara este cel mai avansat dintre toate cele care Ministerul Sanatații le ridica in țara a afirmat, sambata, ministrul Alexandru Rafila, prezent in orașul de pe Bega. El a vizitat la primele ore ale dimineții șantierul viitorului Spital de Arși de la Spitalul Județean de Urgența…

- Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp a pus in funcțiune un nou aparat: un computer tomograf de simulare. Acesta poate fi folosit atat pentru simularea poziției pacienților in vederea efectuarii radioterapiei, cat și pentru investigații imagistice de diagnostic.

- Veste excelenta pentru sanatatea morenarilor și a locuitorilor din perimetrul municipiului! De astazi, Spitalul Municipal din Moreni beneficiaza de un computer tomograf de ultima generație, necesar pentru investigațiile suplimentare sau pentru stabilirea unui diagnostic la timp, in cazurile mai grave,…

- Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara a instalat un nou accelerator liniar. Este al treilea, insa, spre deosebire de primele doua, este mult mai rapid și are un sistem de laser de ghidaj. Echipamentul a fost instalat in noua cladire a asociației, a carei construcție de la zero…