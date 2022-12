Compromisul Cehiei privind aderarea României la Schengen n-a avut efect Președinția ceha a propus o accedere in etape a Bulgariei și Romaniei in spațiul Schengen, in locul uneia depline și imediate, pentru a le debloca aderarea, afirma surse diplomatice, insa propunerea a fost insuficienta, anunța Euroactiv, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

