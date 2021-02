Stiri pe aceeasi tema

- Republicanii din Camera Reprezentantilor au ajuns miercuri la un compromis - intr-o reuniune cu usile inchise - privind doua colege controversate: Marjorie Taylor Greene nu va fi sanctionata pentru derapajele de extrema dreapta, iar Liz Cheney nu va suferi urmari pentru votul in favoarea inculparii…

- Mitch McConnel, liderul minoritatii republicane din Senatul SUA, a numit-o luni "cancer" pe colega sa de partid Marjorie Taylor Greene, pe care democratii din Camera Reprezentantilor vor sa o excluda din toate comisiile parlamentare, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Zeci de oficiali din administrația fostului președinte american George W. Bush, inclusiv cei de la cele mai inalte niveluri, demisioneaza din Partidul Republican din SUA, din cauza membrilor formațiunii care refuza sa se delimiteze de fostul președinte Donald Trump. Demisionarii spun ca nu mai recunosc…

- Un important republican din Senatul SUA a avertizat sambata ca cel de-al doilea proces de impeachment impotriva fostului presedinte republican Donald Trump ar putea duce la punerea sub acuzare a unor fosti presedinti democrati daca republicanii vor prelua controlul asupra Senatului peste doi ani,…

- Totodata, Reuters scrie ca 15.000 de membri ai Garzii Naționale sunt autorizate sa asigure securitatea evenimentului de inaugurare. Un grup inarmat planuiește sa calatoreasca la Washington și a promis sa se revolte daca sunt facute tentative de a-l inlatura pe Trump din funcția de președinte. ”FBI a…

- Congresul Statelor Unite a votat luni noapte pachetul de ajutor de 892 de miliarde de dolari, dând o gura de oxigen economiei lovite de pandemie și americanilor, dupa luni de inacțiune, transmite Reuters. Se așteapta ca legea ce detaliaza acest pachet de asistența sa fie promulgata rapid…

- Partidul Republican al presedintelui Donald Trump a obtinut un loc suplimentar miercuri in Senatul SUA, cu o victorie in Alaska, ceea ce il plaseaza la un vot diferenta de majoritatea in camera superioara a Congresului, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Candidatul Dan Sullivan a…

- Partidul Republican al presedintelui Donald Trump a obtinut un loc suplimentar miercuri in Senatul SUA, cu o victorie in Alaska, ceea ce il plaseaza la un vot diferenta de majoritatea in camera superioara a Congresului, relateaza AFP si Reuters. Candidatul Dan Sullivan…