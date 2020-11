Compozitorul cu cele mai multe participari la Festivalul de la Mamaia: Ion Cristinoiu, 19 ani de cand nu mai este printre noi

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii fostului deputat roman Cristian Rizea resping informatiile aparute in spatiul public precum ca acesta ar fi obtinut ilegal cetatenia Republicii Moldova. Avocata Corina Stratan a mentionat ca 14 noiembrie 2017, Rizea s-a adresat la Ambasada R. Moldova din Bucuresti cu o cerere sa-i fie recunoscuta…

- Cornel Uta, scafandrul roman de la ISU Bucuresti care a devenit erou in Bulgaria dupa ce a salvat, anul trecut, doi oameni de la inec, trece prin momente grele dupa ce tanara cu care trebuia sa se casatoreasca s-a imbolnavit.

- La 66 de kilometri de București, o buna parte dintre locuitorii comunei Chirnogi din județul Calarași s-au trezit devreme și s-au așezat la coada in fața școlilor, cu maștile de protecție la purtator, ca sa-și voteze primarul și viitorii consilieri locali. Vocile sunt imparțite, iar cei nemulțumiți…

- Ioan Gyuri Pascu s-a nascut pe data de 31 august 1961, in localitatea Agnita, din regiunea Brașov. A decedat pe data de 26 septembrie 2016, la București. Pentru cei care nu știu, Ioan Gyuri Pascu a fost un muzician și un actor roman. Din anul 1987 a facut parte din grupul de umor, Divertis. Care […]…

- Luiza este eleva in clasa a 3-a la Scoala Generala nr. 5 din orasul Bals. Citeste cu mare emotie si acum compunerea pe care a scris-o despre toamna. Insa, pentru ea, toamna inseamna pandemia care i-a rapit din bucuriile copilariei, scrie Cancan. "A sosit toamna... Oamenii s-au schimbat de…

- ■ liderii de sindicat sustin ca scolile nu sint pregatite pentru desfasurarea in siguranta a cursurilor ■ nu se vorbeste despre modul simultan de predare fata in fata si cel on-line ■ nu s-au gasit solutii pentru testarea cadrelor didactice ■ Liderul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamint, Gabriel…

- Clubul italian de fotbal Cagliari a anuntat, luni seara, pe site-ul sau oficial ca l-a transferat pe mijlocasul roman Razvan Marin de la Ajax Amsterdam, sub forma de imprumut cu drept de cumparare definitiva. Internationalul roman a semnat un contract valabil pana pe 30 iunie 2025 cu rossoblu. Razvan…

- Perioada 24-27 august 2020 a gazduit dezbateri on line fierbinti in cadrul Scolii de vara "dIAloguri pentru viitor eveniment organizat de Camera de Comert si Industrie Bistrita Nasaud prin Centrul Europe Direct Bistrita, in parteneriat cu Centrele Europe Direct Arges si Bucuresti. In primele doua zile…