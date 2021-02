Stiri pe aceeasi tema

- Conform tradiției pe data de 2 februarie a fiecarui an se sarbatorește ziua Ursului, Stretenia sau Intampinarea Domnului. In aceasta zi iarna se intampina cu primavara. Se spune din batrani ca in ziua de Stretenie ursul va ieși din barlog și, cu acest prilej, se pot face previziuni meteorologice importante…

- Potrivit tradiției pe data de 2 februarie, a fiecarui an se sarbatorește ziua Ursului, Stretenia sau Intampinarea Domnului The post Ziua Ursului sau Stretenia, iarna se intampina cu primavara first appeared on Partener TV .

- Pentru astazi meteorologii prognozeaza vreme calda pe intreg teritoriul țarii, noteaza NOI.md. In nordul țarii termometrele vor indica +1... +4 °C ziua, in centru minimele vor fi de +2 ... +5 °C. In sudul țarii mercurul din termometre va indica valori cuprinse intre +3... +6 °C ziua. Presiunea atmosferica…

- Astazi, in nordul tarii cerul va fi innorat, in raioanele din centru si sudul tarii sunt asteptate ninsori slabe. La Briceni si Soroca se anunta minus doua grade La Balti va fi minus un grad, iar la Orhei vor fi zero grade.

- In urmatoarele 24 de ore, in nordul țarii cerul va fi innorat, iar in partea de centru și sud va cadea lapovița. La Briceni și Soroca se așteapta minus un grad, iar la Balți cu un grad mai mult. La Orhei termometrele vor indica doua grade.

- Astazi, pe intreg teritoriul tarii cerul va fi innorat. La Briceni si Soroca vor fi zero grade, iar la Balti cu unul mai mult. La Orhei maxima va fi de doua grade, iar la Tiraspol de trei grade. La Leova vor fi patru grade, iar la Comrat și Cahul cinci.

- Luni, frigul va pune stapanire pe intreaga tara. La Soroca sunt anuntate minus cinci grade, iar la Briceni, minus patru. La Balti, Orhei, Tiraspol și Cahul temperaturile vor cobori pana la minus trei grade. La Leova și Comrat se așteapta minus doua grade Celsius.

- In urmatoarele 24 de ore, in cea mai mare parte a tarii cerul va fi innorat, iar in unele regiuni va ninge slab. La Briceni si Soroca sunt anuntate zero grade, iar la Balti si Orhei vor fi cate un grad.