Comportamentul pietonilor în trafic, în atenția polițiștior prahoveni *Comportamentul pietonilor in trafic, in atenția polițiștior prahoveni* In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului Rutier Prahova au organizat și desfașurat o acțiune pe Drumul Național 1 și pe Drumul Național 1 B, in scopul reducerii accidentelor rutiere in care sunt implicați pietoni, acțiune la care au participat și polițiști din cadrul Polițiilor orașelor Mizil și Urlați. In acest context au fost aplicate 56 de sancțiuni contravenționale, 18 dintre ele fiind aplicate pentru abaterile savarșite de pietoni. Totodata, au fost aplicate și 2 sancțiuni contravenționale pentru neacordarea prioritații… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

