Comportamentul de economisire al românilor Rezilienta economica a gospodariilor, caracterizata prin capacitatea gospodariilor de a face fata socurilor si de a reveni la normalitate dupa suferirea unui soc economic, depinde foarte mult de comportamentul de economisire a acestora inainte de debutul crizei economice atat din perspectiva nivelului economiilor acumulate anterior, cat si din perspectiva structurii acestor economii. Cele mai afectate gospodarii sunt cele care raporteaza economii negative, adica ale caror chelt (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

