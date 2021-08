Acest tip de comportamente duce la eliberarea de dopamina, acesta influentind si modul in care resimtim senzatia de durere. O echipa de cercetatori din China a derulat trei experimente in urma carora au concluzionat faptul ca persoanele care au comportamente altruiste, ajuta alti oameni fara a astepta o forma de plata in schimb, prezinta un nivel mai mic de durere in comparatie cu persoanele ca