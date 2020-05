Comportament iresponsabil în țara cea mai afectată de pandemie din Europa Autoritațile italiene transmit avertismente unul dupa altul ca masurile de protecție trebuie respectate, pentru a nu aparea un nou val de imbolnaviri. Satui sa stea in case insa, italienii au luat cu asalt plajele. Deși, oficial, plajele din toata Italia sunt programate sa se deschida luni, 25 mai, acestea au fost deschise mai devreme in multe regiuni. Tot luni va incepe o testare in masa pentru depistarea anticorpilor și se vor deschide gimnaziile. Imagini televizate din sudul Italiei aratau plaje din Sicilia, de exemplu, intesate de oameni si foarte putini dintre aceștia purtau masti de protectie.… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

