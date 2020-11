Inginerii serviciului japonez de reparatii si asamblari, Fomalhaut Techno Solutions, au luat fiecare piesa de pe iPhone 12 si iPhone 12 Pro in parte, au cautat pretul de vanzare al acestora si au calculat cat costa, in total, componentele noilor smartphone-uri Apple. Componentele lui iPhone 12 costa 373 de dolari, in conditiile in care preturile acestuia incep de la 800 de dolari. In cazul versiunii Pro, care se comercializeaza la preturi ce incep de la 1.000 de dolari, pretul insumat al componentelor este de 406 dolari. Diferentele mari intre costul componentelor si pretul cu care Apple isi vinde…