Social-democrații și liberalii iși vor imparți „frățește" cele 18 portofolii ale noului Guvern: 9 ministere vor reveni PNL, 9 ministere, PSD. Postul de secretar general al Executivului ar urma sa fie ocupat de Mircea Abrudean (PNL), actualul secretar general adjunct, in timp Marian Neacșu (PSD) – acum, secretar general – ar urma sa ocupe un […]