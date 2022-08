Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Komives (CSȘ Blaj), la “Atletics Unlimited Games”, prima sa competiție internaționala Sportiva Denisa Komives (CSȘ Blaj), campioana naționala in proba de 800 metri, categoria copii 2, participa in aceste zile la primul sau concurs internațional, la Cracovia. “Athletics Unlimited Games” se desfașoara…

- In Sala Polivalenta din Craiova se desfașoara, in intervalul 8-14 august, cel de-al treilea turneu final al Campionatului European de handbal masculin rezervat juniorilor sub 18 ani – Men"s 18 EHF Championships 2022. Grupa A a fost alcatuita din Austria, Slovacia, Ucraina și Estonia, iar din grupa B…

- Romania a obtinut locul I pe echipe, la olimpiada de Informatica, faza pe Europa Centrala. Editia din anul acesta a avut loc in Croatia. La concurs au participat 13 echipe din 12 tari. Este vorba despre Austria, Croatia, Cehia, Elvetia, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacia…

- Reprezentativa masculina de baschet a Romaniei va evolua in Grupa F din faza secunda a FIBA Eurobasket 2025 Pre-Qualifiers, elevii pregatiți de selecționerul Dragan Petricevic urmand sa evolueze impotriva selectionatelor Portugaliei, Bulgariei și Cipru. Tragerea la sorți care a avut loc la Munchen.…

- Dirijori, instrumentisti și soliști din Republica Moldova, Austria, Franta, Polonia, Romania și Ucraina vor evolua in cadrul celei de-a XX-a editii a Festivalului International de pian și orchestra „Noptile pianistice din Moldova - Marea Neagra”, care se va desfasura la Chisinau si Tiraspol, incepind…

- Prima reprezentativa feminina de volei a Romaniei a fost invinsa de naționala Cehiei cu scorul de 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 21-25, 15-11), in semifinalele Golden League. Tricolorele s-au inclinat dupa un meci foarte disputat, care a durat doua ore si 23 de minute. Iuna Zadorojnai, cu 19 puncte, Rodica…

- Naționala de fotbal a Romaniei cu jucatori sub 19 ani face parte din grupa A a Campionatului European, impreuna cu Slovacia, Italia și Franța. Grupa B este alcatuita din: Anglia, Israel, Austria și Serbia. Turneul final are loc in Slovacia, in perioada 18 iunie – 1 iulie, iar meciurile inaugurale se…

- Franța ramane fara victorie și dupa etapa a patra din Grupa 1 a Diviziei A din Liga Națiunilor: campioana mondiala en-titre a fost invinsa luni, pe Stade de France, chiar de Croația (selecționata pe care o invingea in finala CM 2018), scor 1-0.