- Un tribunal din Kiev a aprobat joi o solicitare a procurorilor de a incarcera pentru o perioada de doua luni un suspect in complotul pentru asasinarea ziaristului rus Arkadi Babcenko, relateaza Reuters. Boris Herman, coproprietarul unei fabrici de arme, a comparut in fata instantei si a negat ca avut…

- Jurnalistul rus Arkadi Babcenko, despre care se anuntase ca a fost asasinat la Kiev, este in viata, autoritatile ucrainene explicand ca asasinatul a fost inscenat pentru dejucarea unui complot organizat de serviciile secrete ruse, relateaza BBC si Reuters, preluate de Mediafax. Vasil Hritak,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins acuzatia Ucrainei potrivit careia Moscova se afla in spatele uciderii jurnalistului rus Arkadi Babcenko la Kiev, apreciind ca acuzatia face parte dintr-o campanie dusa impotriva Rusiei, relateaza TASS, citata de miercuri Reuters, informeaza Agerpres.Vezi…

- Kremlinul a respins joi acuzatia Ucrainei conform careia Rusia ar planui un atac cibernetic asupra unor institutii de stat si companii private ucrainene inaintea finalei Ligii Campionilor la fotbal care se va juca sambata la Kiev, relateaza Reuters.Guvernul american a transmis miercuri ca…

- Cele patru tari, care coopereaza in cadrul asa-zisului "Format Normandia" pentru a incerca sa puna capat acestei crize, au salutat totodata acordul partilor aflate in conflict de a consolida armistitiul pentru perioada Pastelui, incheiat la 23 martie si care va intra in vigoare la 30 martie, a adaugat…