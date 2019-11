Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef adjunct al DIICOT Giorgiana Hosu a declarat, miercuri, ca un barbat in varsta de 45 de ani, complice al lui Gheorghe Dinca, a violat-o pe Luiza Melencu. Cu puțin timp in urma, procurorii...

- Miercuri, Stefan Risipiceanu, barbatul care avea mainile arse in luna iulie, la izbucnirea scandalului, a fost retinut sub acuzatia de viol in forma agravata. Barbatul in varsta de 46 de ani ar fi violat-o pe Luiza Melencu alaturi de Gheorghe Dinca, in ziua rapirii. Ce spune individul despre acuzatiile…

- Cazul de la Caracal este departe de a fi rezolvat, insa pe zi ce trece continua sa apara alte detalii. Acum, insa, s-a aflat ca polițistul care a anunțat ca Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu au fost ucise de catre Gheorghe Dinca este chiar ultimul om cu care adolescenta a vorbit inainte de a fi ucisa.

- Decizie surprinzatoare a anchetatorilor din cazul Caracal. La șase luni de la dispariția Luizei Melencu, despre care Gheorghe Dinca a declarat ca a ucis-o, oamenii legii au hotarat sa le cheme la audieri pe colegele Luizei Melencu. Anchetatorii vor sa afle mai multe detalii despre anturajul fetei,…

- Gheorghe Dinca a aruncat o „bomba” in cazul Caracal. Avocatul familiei Luizei Melencu, prezent la audieri, susține ca barbatul iși bate joc de procurori și incearca sa ii induca in eroare, iar in desfașurarea anchetei este nevoie de un psiholog.

- Gheorghe Dinca a avut o reacție incredibila atunci cand i s-a aratat o fotografie in care apare Luiza Melencu. Principalul suspect in cazul Caracal nu s-a putut abține sa nu exclame ceva cu totul...