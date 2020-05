Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Buzatu , președintele Consiliului Județean Vaslui și liderul filialei județene a PSD , a rabufnit intr-un mod total neașteptat provocand o scena in timpul ședinței Consiliului Județean dupa ce a refuzat sa poarte masca de protecție. Totul a pornit dupa ce un consilier PNL i-ar fi atras atenția…

- Presedintele Consiliului Judetean ( CJ ) Vaslui, Dumitru Buzatu ( PSD ), a fost avertizat, joi, de reprezentantii PNL Vaslui cu privire la faptul ca incalca legea, dupa ce acesta a refuzat sa poarte masca de protectie la sedinta ordinara a CJ, iar unii dintre consilierii PSD au procedat la fel. Consilierul…

- Romanii traiesc starea de alerta la șuete stradale, cu amicii, la rand la frizerie, la banca ori la ghișeul de dari. Masca este deja obiect vestimentar, dar sapunul cam lipsește in toaletele instituțiilor publice. La sate, virusul aproape a fost dat uitarii.

- Oficialitațile au suspendat temporar cerinta de a purta masti in public, ca raspuns la un val de caldura ce a cuprins tara. Scutirea se aplica pana la sfarșitul saptamanii. “Masura a fost luata in consultare cu cadrele medicale. Protectia impotriva coronavirusului trebuie luata in serios, dar valul…

- Finanțatorul FCSB nu este de acord cu carantina și spune ca va aduce jucatori sanatoși in locul celor care au Covid-19. Gigi Becali a spus ca nu se teme de pandemie și ca nu poarta masca de protecție.Patronul FCSB, a oferit o noua serie de declarații controversate cu privire la epidemie de SARS-COV-2.…

- Recomandarea expresa este ca masca de protecție sa fie folosita in spații inchise, dar e foarte important cum punem masca și cum o dam jos. Cand e data jos și nu e tratata ca un material potențial infecțios și este pusa in buzunar, doar transmite un virus ramas pe suprafața.

- De luni, Spitalul Clinic Colentina a inceput sa se pregateasca sa primeasca pacienți infectați cu coronavirus, dar medicii de la Terapie Intensiva reclama lipsa echipamentului de protecțieSpitalul Colentina a devenit de luni prima unitate medicala ”generalista” care va prelua exclusiv cazuri de infectare…

- Medicii pneumologi recomanda, atunci cand poluarea depaseste limitele normale, evitarea aerisirii incaperilor, dar si ocolirea, pe cat posibil, a zonelor unde exista un trafic intens. Persoanele cu boli cronice trebuie sa evite deplasarile, daca acestea nu sunt neaparat necesare.