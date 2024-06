Complexul Turistic de Natație din Targoviște va fi in acest an gazda Campionatului Național de Inot pentru cadeți. Competiția dedicata copiilor de 12-13 ani va fi gazduita de bazinul olimpic de pe Calea Ialomiței in perioada 12-14 iulie. Vor concura la masculin și feminin sportivi care au indeplinit…