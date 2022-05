Stiri pe aceeasi tema

- In ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administratie al Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) de astazi, 17 mai 2022, a fost avizat studiul de fezabilitate pentru Complexul sportiv. Acesta va avea o suprafața construita de 5810 m2, o suprafața desfașurata de 9594 de m2, inalțimea…

- In perioada 13-16 aprilie s-a desfașurat la Timișoara ediția 2022 a Hexagonului Facultaților de Drept, cel mai prestigios concurs studențesc național in domeniul dreptului, organizat anual intre echipele facultaților de drept ale Universitații din București, Universitații „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca,…

- Inscrierile in clasa pregatitoare la Scoala Gimnaziala "Junior" a Universitatii "Alexandru I. Cuza" din Iasi incep astazi, 21 martie, parintii care doresc sa isi inscrie copiii la aceasta unitate de invatamant avand ocazia sa depuna actele necesare pana pe 31 martie. Rectorul institutiei de invatamant…

- Doar noua studenti au fost prezenti in cursul zilei de ieri la protestul organizat de Theodor Gavril, student in anul al II-lea la Facultatea de Litere, pentru a-si arata nemultumirile legate de decizia Ministerului Educatiei de reincepere a cursurilor in sistem „fata in fata" in conditiile in care…

- Mai multi studenti ai Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi au protestat, ieri, in fața sediului central al instituției, solicitand ministrului educației, Sorin Campeanu, un timp de tranziție mai mare de la sistemul online la sistemul in format fizic. Pe de alta parte, ei au precizat ca in acest…

- Invazia Rusiei asupra Ucrainei a provocat o reacție și o coalizare a Occidentului fara precedent. Puteau SUA, Marea Britanie și UE sa faca mai mult pentru a ajuta Ucraina? Invitați in studio, la emisiunea IMPERATIV, dupa Radiojurnalul orei 17,00, profesor universitar doctor Gabriel Mursa de la Facultatea…

- Senatul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a validat, in ședința din data de 10 martie 2022, propunerea Biroului Executiv al Consiliului de Administrație ca toate facultațile sa reia activitațile didactice cu prezența fizica cel tarziu pe data de 4 aprilie 2022. Pana la aceasta data se vor…

- Consiliul de Administratie a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a decis reluarea integrala a cursurilor pe data de 28 martie. Decizia finala va fi luata maine, joi, 10 martie, de catre Senatul universitatii. Conform legislatiei in vigoare, in momentul in care starea de alerta a fost ridicata,…