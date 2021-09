Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii celei de-a 29-a editii a Festivalului International de Film de Scurt-metraj Alter-Native, care va avea loc in perioada 29 septembrie - 3 octombrie, la Targu Mures, au anuntat ca, pe langa cele 40 de filme de productii care vor intra in programul de concurs, pe parcursul evenimentului…

- Facem un tur al celui mai mare muzeu temporar din Romania, Art Safari, care se desfașoara la Palatul Dacia de pe Lipscani si la Arcub Gabroveni, pe o suprafața de 7 mii de metri patrați. Pavilionul muzeal ii e dedicat lui Samuel Mutzner.

- Art Safari Kids 2021, care propune ateliere de creatie diverse si tururi ghidate, va fi gazduit si in acest an de Pavilionul de Arta Bucuresti - editia a VIII-a, care va avea loc, de joi pana pe 26 septembrie, la Palatul Dacia-Romania si la Arcub Hanul Gabroveni, conform agerpres. "Art Safari Kids…

- Art Safari Kids 2021, care propune ateliere de creatie diverse si tururi ghidate, va fi gazduit si in acest an de Pavilionul de Arta Bucuresti - editia a VIII-a, care va avea loc, de joi pana pe 26 septembrie, la Palatul Dacia-Romania si la Arcub Hanul Gabroveni. "Art Safari Kids este un program educational…

- Luni, 13 septembrie, cu 3 zile inainte de deschiderea marelui eveniment cultural al toamnei, cea de-a VIII-a editie a Pavilionului de Arta Bucuresti, Art Safari si Metrorex lanseaza proiectul cultural ”Cartele de colectie”, prima colectie de arta pe cartele de metrou.

- Veteranii muzicii experimentale romanești, Makunouchi Bento au fost invitați sa participle in cadrul programului Shot Sounds: Silent Romanian Documentary, care adduce in fața publicului proiecții de film mut cu muzica live, care se va desfașura luna viitoare in București. Proiectul „Short Sounds: Silent…

- FOTO| Școala de vara de la Ciugud ii invața pe cei mici sa fie gospodari, creativi și harnici. Acțiune voluntara a profesorilor FOTO| Școala de vara de la Ciugud ii invața pe cei mici sa fie gospodari, creativi și harnici. Acțiune voluntara a profesorilor „Creativitate, educație, munca, joaca și distracție!…

- Scopul proiectului este promovarea patrimoniului cultural local si a imaginii Municipiului Tulcea, precum si cresterea vizibilitatii in plan international.In cadrul proiectului, ajuns la a sasea editie, in perioada 01 iulie ndash; 10 septembrie 2021, specialistii din cadrul ICEM vor desfasura cercetari…