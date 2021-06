Complexul Energetic Oltenia le oferă cărbune salariaților Se fac pregatiri pentru distribuirea cotei de carbune la Complexul Energetic Oltenia. Procesul de ridicare a cotei de combustibil va debuta pe 1 iulie, potrivit regulamentului elaborat de administrația Complexului Energetic Oltenia și agreat cu federațiile sindicale din companie. Cota de combustibil se acorda numai salariaților care depun in prealabil o cerere scrisa la locul de munca. Cererile mai pot fi depuse pana in data de 2 august. Intre timp se lucreaza la tabelele cu programarile pentru angajații care au depus pana acum solicitari in vederea ridicarii cotei de carbune. Fiecare salariat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

