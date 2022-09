Complexul Energetic Oltenia face angajări La nivelul Complexului Energetic Oltenia (CEO) a fost demarat un program de angajare de pensionari calificați in meseria de excavatorist. Șefii companiei energetice incearca sa ii convinga pe foștii lucratori de pe excavatoarele din Complexul Energetic Oltenia sa revina in campul muncii contra unui salariu consistent. Vor beneficia de pensie in continuare, deci vor putea sa cumuleze cele doua venituri. Este un deficit major de excavatoriști in domeniul minier și sunt puține firme care mai organizeaza cursuri de calificare in acest domeniu. La un moment dat, ramasese o singura firma care organiza… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

