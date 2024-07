Complexul Energetic Oltenia concediază peste 120 de angajați CEO a facut anunțul Complexul Energetic Oltenia a anunțat, marți, ca va concedia 124 de angajați care aveau contract determinat de munca, din cauza inchiderii unor perimetre miniere și a planului de restructurare. De asemenea, compania va concedia și angajați care au abateri disciplinare și „nu și-au insușit aptitudinile profesionale necesare”. „In urma analizei efectuate in fiecare subunitate a Complexului Energetic Oltenia , in zonele unde activitatea se restrange prin inchiderea unor perimetre miniere, conform Planului de Restructurare și cu incadrarea in Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

