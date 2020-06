Stiri pe aceeasi tema

- Facilitatile la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri acordate pe perioada starii de urgenta instituite de guvern prin ordonanța de urgența au fost extinse pana la sfarsitul anului fiscal 2020, potrivit proiectului adoptat miercuri de deputați. S-au inregistrat 292 de voturi…

- E promisiune oficiala. Ministerul Economiei va interveni punctual daca prețul gazelor nu scade pentru consumatorii din Romania. Pretul gazelor pentru consumatorii casnici ar trebui sa scada cu 10-15% de la 1 iulie, cand piata va fi complet liberalizata, in caz contrar Guvernul urmand sa utilizeze…

- Termenul de obtinere a Certificatelor de Situatie de Urgenta tip 2 a fost prelungit pana la data de 15 iunie 2020, a decis Guvernul in cadrul sedintei de joi, informeaza Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA), intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES.

- Una dintre principalele preocupari pentru perioada urmatoare este ca, in Romania, sa se gaseasca masti de protectie in magazine dupa data de 15 mai, la un pret in jurul a 2 lei, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Principala preocupare a Ministerului…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a inițiat o serie de masuri pentru susținerea producatorilor romani, prin care aceștia pot comercializa mult mai repede echipamente, dispozitive medicale și nemedicale destinate luptei impotriva COVID-19. Deciziile ministerului vin și in sprijinul…

- Pentru facilitarea accesului la echipamente și servicii, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) a lansat aplicația ”Registrul Național al Producatorilor” de echipamente, dispozitive medicale și nemedicale, materiale de necesitate destinate populației in lupta cu COVID-19. Baza…

- Guvernul a adoptat noi masuri economice in domeniul protectiei sociale destinate mediului de afaceri din Romania, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, astfel ca Certificatele de Situatie de Urgenta nu mai sunt necesare pentru obtinerea somajului…

- Guvernul a adoptat noi masuri economice in domeniul protectiei sociale destinate mediului de afaceri din Romania, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, astfel ca Certificatele de Situatie de Urgenta nu mai sunt necesare pentru obtinerea somajului…