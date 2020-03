Completează-ți biletul cu cele mai tari meciuri din FIFA! Pare imposibil sa fii pasionat de fotbal și sa nu fi jucat niciodata singur sau cu prietenii FIFA pe PC sau Consola. Ca este ultimul aparut sau o versiune a anilor precedenți, FIFA face parte din amintirile frumoase ale fiecaruia. Cred ca știi despre ce vorbesc, momentele acelea cand va strangeți in grupuri și timp de cateva ore sunteți prinși de magia fotbalului digital. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

- Campionatul European, care trebuia sa aiba cateva meciuri și la București, nu se va mai ține in 2020. In acest moment nu mai exista vreun campionat mare din Europa, in afara de cel al Turciei, care sa nu fie suspendat. In cadrul EURO2020, acum EURO 2021, Romania ar trebui sa gazduiasca patru meciuri,…

- Premier League a anuntat, joi, ca incepand din acest weekend la meciuri jucatorii si arbitrii nu isi vor mai da mana, din cauza coronavirusului, potrivit news.ro.“Stragerea de mana fair-play nu va mai avea loc intre jucatori si arbitri incepand din acest weekend, pana la noi ordine, ca urmare…

- Patru meciuri din Serie A italiana au fost amanate din cauza temerilor legate de coronavirus. Astfel, partidele Atalanta Bergamo- Sassuolo Calcio, FC Torino-Parma Calcio, Internazionale Milano-Sampdoria Genova, dar si meciul echipei moldoveanului Artur Ionita, Cagliari Calcio, contra

- In a doua seara cu jocuri in Cupa Municipiului Adjud, marți, 11 februarie, Metcon a dispus cu 6-2 (4-1) de FCM Adjud, Boghești a caștigat cu 11-0 (5-0) in fața Huruieștiului, iar Outsiderii nu au rezistat Trotușului Ruginești care i-a invins cu 6-1 (3-0). Aseara, de la ora 18:00, Ballroom a jucat cu…

- Portarul Costel Pantilimon a fost imprumutat de Nottingham Forest la echipa Omonia Nicosia, a anuntat, joi, gruparea de pe locul 2 in prima liga cipriota.Sezonul trecut, indiferent ca echipa engleza din Championship a fost antrenata de Aitor Karanka sau, in ultimele meciuri, de Martin O'Neill,…

- ​UEFA si-a încheiat ultima vizita planificata la Bucuresti pentru a evalua progresul pregatirilor pentru EURO 2020, informeaza FRF.În perioada 13-15 ianuarie, o delegatie a forului fotbalistic european a inventariat stadiul lucrarilor de aliniere a Arenei Nationale la standardul necesar…

- In total, 85.000 de vizitatori in trei luni Expozitia „Brancusi. Sublimarea formei”, eveniment-far al EUROPALIA ROMANIA, festival coordonat de Institutul Cultural Roman alaturi de Europalia International din Belgia, este una dintre cele mai vizitate de la Palatul Artelor BOZAR. Cifrele oficiale, furnizate…

- Echipa de fotbal FCSB are programate patru partide de verificare in cantonamentul din Marbella (Spania), unde urmeaza sa se pregateasca in perioada 11-23 ianuarie, a anuntat gruparea bucuresteana pe pagina sa de...