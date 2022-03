Completarea formularului electronic la intrarea în România (PLF) nu mai este obligatorie Completarea formularului electronic la intrarea in Romania (PLF) nu mai este obligatorie odata cu intrarea in vigoare a OUG care elimina aceasta obligativitate, ca urmare a publicarii actului normativ in Monitorul Oficial. Guvernul a avertizat, insa, ca alte state au inca formularul in vigoare, iar cei care calatoresc in strainatate trebuie sa verifice conditiile. Potrivit actului normativ, „toate datele cu caracter personal colectate de Sistemul informatic integrat Formular digital de intrare in Romania, prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

