Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere și provoaca accidente mortale vor ajunge direct la inchisoare. Legea a fost promulgata vineri. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care soferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare,…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege prin care soferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere și provoaca accidente mortale sa ajunga direct la inchisoare. Legea merge la promulgare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 91 alin. (3)…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre senatorul PSD Robert Cazanciuc si senatorul PNL Daniel Fenechiu prin care soferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare, potrivit News.ro. Robert Cazanciuc a explicat ca „Legea…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania. Masurile intra in vigoare de la 1 ianuarie 2026, fiind aplicabile tuturor categoriilor de vehicule inmatriculate, cele pentru transportul de persoane, transportul…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, de la incheierea primei sesiuni ordinare a acestui an si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a acestui an. Legea merge la promulgare. Astfel, Guvernul…

- Un proiect de lege in baza caruia permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil si in cazul anumitor tipuri de motociclete a fost adoptat, joi, de Camera Deputaților in calitate de for decizional. Actul normativ va fi transmis președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Proiectul…

- Lista localitatilor in care omenii se pot pensiona mai devreme, fara a fi penalizati, va fi extinsa, cu noi localitati. Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, propunerea legislativa, iar legea merge la promulgare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege care completeaza legea 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala si care prevede sanctionarea cu amenda si suspendarea activitatii localurile publice pentru comercializarea sau oferirea cu titlu…