Competitivitatea scăzută și consumul din import au dus la un minus de peste 6 ,3 miliarde de euro n relațiile comerciale ale Romniei Competivitatea scazuta a economiei romanești, alaturi de un consum bazat pe produse de import au dus deficitul comercial din primul semestru la peste 6,3 miliarde de euro, potrivit datelor furnizate joi de Institutul Național de Statistica. Romania conteaza pe mai puțin de 25.000 de companii exportatoare, iar in primii 100 de exportatori doar 4 sunt companii private cu capital local. Germania are peste 300.000 de companii exportatoare, acestea producand in primele 6 luni un excedent comercial de peste 121 miliarde de euro. Spania se confrunta și ea cu o pierdere de competitivitate pe piețele internaționale,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna iunie 2018, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au inregistrat o crestere de 0,1%, in timp ce innoptarile au inregistrat o scadere de 1,0%, se arata in datele publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Romania a avut o rata a somajului de 4,5% in luna iunie, al optulea cel mai mic procentaj din Uniunea Europeana, arata datele raportate marți de Eurostat.Cifra raportata de Eurostat este identica cu cea prezentata de Institutul National de Statistica (INS), marți, pe aceeasi perioada. De asemenea,…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,018 miliarde euro in primele cinci luni ale acestui an, cu 15,8% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, ritm de crestere mai mare decat cel inregistrat dupa primele patru luni ale anului, potrivit datelor Bancii Nationale a…

- Romania a exportat animale vii in suma de 74,1 milioane de euro, in primul trimestru din 2018, in crestere cu 0,5% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce valoarea importurilor pe acest segment a fost de aproape doua ori mai mica in perioada mentionata, conform datelor centralizate de…

- Romania a exportat in primul trimestru al acestui an incaltaminte in valoare de 332,9 milioane de euro, o suma cu 8,4% mai mica fata de cea din perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . Importurile de incaltaminte s-au cifrat…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 2,053 miliarde euro in primele patru luni ale acestui an, cu 15% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, mai ales ca urmare a dezechilibrarii balantei comerciale, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate miercuri.…

- Romania a importat, in primele doua luni din 2018, carne si preparate din carne in valoare de 124,8 milioane de euro, in crestere cu aproape 27%, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), preluate de Agerpres. In schimb, exporturile de carne si preparate din carne au fost…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 967 milioane euro in primul trimestru al acestui an, cu 25,6% mai mare fata de ianuarie-martie 2017, mai ales ca urmare a dezechilibrarii balantei comerciale, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni. In ianuarie-martie…