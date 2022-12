Competitivitatea companiilor trebuie să fie obiectivul principal al UE spune ministrul Economiei Florin Spataru, ministrul Economiei, a susținut la Bruxelles poziția Romaniei in raport cu mai multe acte legislative. Principala direcția pe care țara noastra o urmarește este cea a competitivitații companiilor. Actele legislative in discuție vizeaza industria si piata interna la nivel european. Mai exact, Directiva pentru sustenabilitate si guvernanta corporativa, Directiva pentru consolidarea rolului consumatorilor in vederea tranzitiei verzi printr-o mai buna protectie impotriva practicilor neloiale si o mai buna informare si Actul privind Cipurile. Una dintre cele mai importante dezbateri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Una dintre cele mai importante dezbateri din cadrul COMPET a vizat abordarea generala a Directivei privind sustenabilitatea si guvernanta corporativa. „Romania sprijina obiectivul directivei bazat pe Principiile directoare ale ONU privind desfasurarea activitatilor comerciale precum si pe Ghidul OCDE…

