- Potrivit informațiilor furnizate de catre reprezentanții Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, in patru zile sportivii mureșeni au cucerit 10 medalii, dintre care 5 de aur la Campionatul Național de inot. ,,In patru zile sportivii nostri au cucerit 10 medalii, dintre care 5 de aur! In ultima…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina web a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, www.csmtgm.ro, Biro Krisztian a participat la categoria 74 kg a Campionatului European U23 desfasurat in Plovdiv, Bulgaria, unde a ajuns in finala. ,,Sportivul nostru, cu dubla legitimatie CSS-CSM Targu Mures…

- Saptamana aceasta in Sala Sporturilor din Targu Mureș se desfașoara meciurile de Futsal din grupa 5 de Calificare la Turneul Final EURO FU 2022, echipele participante fiind urmatoarele: ROMANIA SLOVACIA și GEORGIA. Potrivit informațiilor oferite de catre reprezentanții Salii Sporturilor, meciurile se…

- Potrivit informațiilor oferite de catre reprezentanții Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, Nagy Tamas, jucatorul echipei de futsal CSM Targu Mures va juca in fata propriilor suporteri in turneul de calificare la Campionatul European U19 de futsal, care va avea loc in perioada 16-18 martie,…

- Cotidianul Zi de Zi va prezinta cateva din principalele evenimente sportive aflate in calendarul sportiv al județului Mureș. Evenimente organizate acasa: Popice: Campionat de juniori U23, masculin, eveniment organizat sambata, 26 februarie, in arena de popice de pe strada Calarașilor (sub podul Mureș).…

- Echipa administrativa a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, impreuna cu primarul orașului Targu Mureș, au inaugurat marți, 22 februarie, ora 12.00, Sala de Sport Multifuncționala localizata pe strada Parcul Sportivilor numarul 4, in interiorul Parcului Municipal. In cadrul conferinței de presa…

- Astazi a fost inaugurata cea mai noua sala de sport a municipiului Targu Mureș, care va fi folosita in principal de sportivii din cadrul Clubului Sportiv Municipal. Aceasta a fost amenajata in interiorul unei cladiri nefolosite din Parcul Municipal din Targu Mureș și va intra in folosința incepand de…

- Potrivit informațiilor furnizate pe pagina web a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, www.csmtgm.ro, sportivii targumureșeni au participat in Ungaria, la Hodmezovasarhely, la Cupa Primaverii. ,,Toti trei au reusit sa urce pe podium! Koncz Nimrod (16 ani, junior): de doua ori locul I. (400m…