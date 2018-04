Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi deputati PSD au depus un proiect de lege prin care elimina din Legea constructiilor prevederea potrivit careia realizarea de lucrari de constructii sau consolidare fara autorizatie asupra monumentelor istorice este infractiune, pedepsita cu inchisoarea de la trei luni la un an sau cu amenda.…

- In data de 6 aprilie o noua taxa menita sa reduca obezitatea a intrat in vigoare in Marea Britanie, potrivit The Economist. Obezitatea este o problema care aduce industriei serviciilor medicale aproximativ 8,6 miiarde de dolari in fiecare an. Sub incidenta noii legislatii, bauturile care…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, a anuntat, vineri, ca in jur de 30 de jurnalisti din comunitatile istorice vor participa la sedinta solemna a Parlamentului de saptamana viitoare dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. "Este vorba…

- Natalia Intotero - vizita in regiunile istorice Cernauti si Transcapatia Cernauti. Foto: wikipedia.org Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero, a solicitat autoritatilor din Ucraina sa modifice articolul din Legea Educatiei care îngradeste dreptul comunitatii românesti…

- Oficiali și experți la nivel inalt vor participa la prima Conferința interparlamentara in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente" organizata la Chișinau, la 2 martie curent.r

- In situl arheologic de la Vitanești au fost gasite numeroase artefacte care dateaza din epoca eneoliticului, dintre descoperiri facand parte și un pandantiv de aur. Numele așezarii eneolitice este „Magurice” și se afla la zece kilometri de Alexandria, in lunca raului Teleorman. Așezarea are forma ovala.…

- 240 mil. lei, asistenta pentru dezvoltare din partea Romaniei in 2016 Romania a acordat in 2016 finantare altor tari in special pentru: democrație și buna guvernare (63%), educatie (26%) si asistenta umanitara (9%). Aceste date rezulta din Raportul national privind asistenta oficiala pentru…

- Moldova, Ucraina sau Georgia, tari care se afla intre NATO si Rusia, trebuie ajutate sa ramana independente. Este mesajul transmis de Jamie Shea, adjunct al asistentului secretarului-general NATO pentru provocari de securitate emergente, intr-un interviu acordat in exclusivitate Europei Libere, transmite…