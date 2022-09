Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes-Benz Vans si Rivian vor sa infiinteze o companie mixta pentru a produce furgonete electrice intr-o fabrica din Polonia, Ungaria sau Romania, in urmatorii cativa ani, potrivit unui anunt al Mercedes- Benz Vans, care a urcat actiunile Rivian cu peste 5%, transmite Reuters, informeaza News.ro.…

- Transfagarașanul se inchide sambata intre orele 7.00 - 18.00 pentru o competiție sportiva. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Sistemul medical de urgenta din Romania dispune, in prezent, de 978 de medici specializati in medicina de urgenta, in timp ce nevoile reale ale acestuia ar fi de peste 2.000 de astfel de medici, a declarat, miercuri, la Botosani, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Botosani, ca exista o criza nationala de medici pentru anumite specialitati, printre care si cele de medicina de urgenta si medicina de familie, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- David Popovici, liderul echipei de stafeta 4x100 m liber, noua campioana europeana la Otopeni, gazda Campionatelor Europene de inot la juniori, si-a laudat colegii pentru efortul depus in castigarea primei medalii de aur a delegatiei Romaniei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Primele schimburi comerciale de energie electrica cu Ucraina/ Republica Moldova, dupa sincronizarea cu reteaua europeana, vor fi realizate incepand cu 30 iunie, pe interconexiunea cu Romania, a anuntat marti transportatorul national de energie electrica Transelectrica, potrivit news.ro. Fii…

- Autoritatile sanitare din Botosani au transmis, joi dimineata, recomandari populatiei sa nu bea apa decat din surse controlate, in contextul cazului de holera inregistrat in localitatea Vadul lui Voda din Republica Moldova, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Preturile bunurilor si serviciilor au variatii semnificative la nivelul UE, cele mai scumpe tari fiind Danemarca si Irlanda, ambele cu 40% peste media europeana, iar cele mai mici niveluri fiind in Romania si Bulgaria, cu 44% sub medie, arata datele Eurostat. Fii la curent cu cele mai noi…