Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, Timișoara devine capitala padelului din Romania. In lupta pentru titlul național și pentru premii, in Cupa Romaniei la padel intra primii 12 jucatori / divizie. Este vorba de sportivii cu cele mai multe puncte acumulate pe durata turneelor desfașurate pe parcursul intregului an 2023…

- Romania va produce și exporta autobuze electrice. La Ciorogarla, langa București, din prima parte a lui 2024, compania romaneasca BMC Truck&Bus va deschide o linie de producție pentru un autobuz electric marca proprie ce va scoate de pe banda, pentru inceput, 200 de unitați pe an. Intr-o faza ulterioara,…

- In urma cu exact un an, Brașovul avea parte de o premiera in domeniul sportiv odata cu inaugurarea PADEL PALACE CORESI, cel mai mare centru de padel din Romania la acel moment. Orașul nostru era pioner in aceasta activitate de PADEL, sportul cu cea mai mare creștere in lume, un amestec intre tenis,…

- In perioada 1-5 noiembrie, Timișoara devine și capitala arhitecților consacrați sau a celor in devenire, prin seria de intalniri din cadrul evenimentului FAST: Festival for Architecture Schools of Tomorrow. In cadrul manifestarii, conferința academica Cohesion va pune fața in fața arhitecți - tutori…

- Astazi, 25 octombrie, ora 17.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș, Sala Banat (Bd. Eroilor de Tisa nr. 22, et. I), are loc intalnirea companiilor italiene care opereaza in vestul și nordul Romaniei cu reprezentanți ai comunitații de afaceri locale. Evenimentul este organizat de Camera de…

- Celebrating Trouble. Choreographic Convention, un program dedicat artelor performative si multidisciplinare, va avea loc la Timisoara, intre 4 si 8 octombrie, potrivit news.ro.Pe parcursul celor cinci zile, iubitorii de arta vor avea ocazia de a viziona cinci spectacole de dans & performance…

- Dupa programul pornit in vara anului 2022 in parteneriat cu Carrefour – “Pește de la Marea Neagra”, Cooperativa Agricola Integrata “Țara Mea” face inca un pas inainte pentru dezvoltarea pieței de pește autohton și iși extinde portofoliul cu cea mai mare ferma piscicola și fabrica de procesare din Romania.…

- Nicolae Stanciu (30 de ani) iși va etala la dubla cu Israel și Kosovo cel mai nou tatuaj. Pasionat de tatuaje, mijlocașul transferat recent la Damac (Arabia Saudita) și-a facut recent un nou tatuaj, dedicat naționalei Romaniei. El și-a tatuat pe gamba stanga tricolorul. Langa, a avut un mesaj emoționant:…