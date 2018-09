Stiri pe aceeasi tema

- Competitia Startup Spotlight este deschisa start-up-urilor tech early stage, cu o vechime maxima de 5 ani si care nu au obtinut mai mult de 1 milion de euro in finantari din Europa Centrala si de Est. Inscrierile au inceput de miercuri, 19 septembrie in cadrul Conferintei How to Web.

- "Unicornul" IT romanesc UiPath ar fi crescut de la o valoare estimata de 1 miliard de dolari la 3 miliarde de dolari, dupa ce luni a obținut o noua runda de investiții, in strainatate, au declarat surse apropiate tranzacției, citate de publicația americana de business The Wall Street Journal.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a justificat, pe fondul criticilor opozitiei, primirea din Qatar a unui avion de lux in valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari, argumentand ca este un cadou destinat statului turc.

- Casa Christie's a anunțat ca la sfarșitul lunii noiembrie va organiza o licitație istorica. O caligrafie aproape milenara, realizata de intelectualul chinez Su Shi, va putea fi achiziționata de un cumparator cu buzunare groase. Se așteapta ca opera sa fie adjudecata cu 51 de milioane de dolari.

- Administratia Trump intentioneaza sa ridice la 25% taxele vamale asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, au anuntat miercuri responsabili de pe langa reprezentantul american pentru comert (USTR), relateaza AFP, preluata de Agerpres. "Preşedintele (Donald Trump)…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 22 iulie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica, 22 iulie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Extragerea la Loto 6 din 49 din 22 iulie are loc dupa ce, la extragerea de joi,…

- Primele cuvinte ale lui Paris Hilton dupa aterizarea in Romania. Celebra vedeta a ajuns joi in București, unde urmeaza sa susțina un show, intr-un club de fițe din Capitala. „Ma aflu pentru prima data aici, sunt foarte emoționata”, au fost primele cuvinte ale lui Paris Hilton dupa aterizarea in Romania.…

- ANI a emis 23 de avertismente de integritate si a transmis sapte notificari catre Agentia pentru Achizitii Publice pentru posibile nereguli in procedurile publice, in urma unei analize efectuate in perioada aprilie-iunie de catre sistemul informatic PREVENT. „In perioada aprilie – iunie…