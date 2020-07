Competiția prin munți Via Maria Theresia nu va mai avea loc anul acesta Asociația Tașuleasa Social, organizatoarea maratonului Via Maria Theresia a anunțat ca competiția nu va mai avea loc anul acesta. Potrivit organizatorilor s-a luat aceasta decizie din cauza numarului mare de cazuri de imbolnaviri cu Coronavirus. In urma cu ceva timp, Tibi Ușeriu, unul dintre organizatorii maratonului deja cu tradiție, Via Maria Theresia, anunța ca va face tot ce poate sa duca mai departe aceasta competiție. Se pare ca numarul tot mai mare de imbolnaviri cu Coronavirus i-a determinat pe organizatori sa se razgandeasca și sa renunțe la ediția din acest an. „Ne-am fi dorit mult sa… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

