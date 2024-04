Stiri pe aceeasi tema

- La Tokyo, Japonia, a avut loc un eveniment istoric pentru industria vinicola din Republica Moldova. Sub patronajul Oficiului Național al Viei și Vinului, a fost lansata Asociația Wine of Moldova Japan, dedicata promovarii vinurilor moldovenești pe piața japoneza. Lansarea asociației a fost marcata de…

- Sambata, 16 martie 2024, elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au participat sambata la concursul international de orientare Cupa Busola de Aur, reușind sa obțina timpi foarte buni in proba Open Tehnic 3.400 metri. Competiția, ajunsa in acest an la ediția cu numarul 56,…

- BERBEC Astazi, s-ar putea sa va simțiți blocat sau reținut, totuși, și ar fi ințelept sa incetiniți pentru a va gestiona responsabilitațile inainte de a continua. Poate fi frustrant daca te bazezi pe alții, deoarece este posibil ca oamenii sa nu țina ritmul preferat. Este temporar, iar acesta poate…

- Competiția se reia in Liga 2 Casa Pariurilor in aceasta luna, cu 4 etape ramase de disputat din sezonul regular, iar lupta pentru promovare poate produce surprize istorice. Din cele 20 de formații angrenate in competiție in Liga 2 Casa Pariurilor 2023/2024, un numar de șase se vor califica in play-off…

- Noul sezon din boxul romanesc debuteaza, saptamana viitoare, cu turneul internațional “Dracula Open 2024”. Competiția va avea loc, in perioada 12-19 februarie, in Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiești și va reuni la start sportivi din 26 de țari. Printre aceștia se numara și cinci pugiliști suceveni.…

- Sase dintre copiii internati cu diagnosticul de botulism au starea ”mult mai buna decat la internare”, afirma reprezentanti ai Spitalului ”Victor Babes” din Timisoara. Acestia precizeaza ca medicii vor continua sa ii tina sub observatie pe cei sase copii, fara a putea spune cand vor fi ei externati,…

- Organizatia Judeteana PUSL Constanta sustine azi, 18 ianaurie, o conferinta de presa, la sediul partidului. Subiectele sunt: infiintarea a 10 filiale noi, conferinta judeteana din data de 01.03.2024, strategia de promovare a PUSL in vederea alegerilor europarlamentare si strategia de promovare a PUSL…

- Locul din Romania care are un peisaj de basm in luna ianuarie. Ninsorile și gerul au pus stapanire pe Romania , in ultimele zile. Insa, aceste fenomene au și o parte buna daca vorbim de priveliștea creionata de natura in anumite zone. Locul din Romania care are un peisaj spectaculos De exemplu, o imagine…